Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

MEB'DEN 'İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.