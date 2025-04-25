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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

        Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri İOKBS sınav giriş belgelerine erişim sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından "Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.'' Ifadelerine yer verildi. Peki bursluluk sınavı ne zaman? İşte bursluluk sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:37
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        • 1

          Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

        • 2

          MEB'DEN 'İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI' AÇIKLAMASI

          Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

          Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

          Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

        • 3

          İOKBS SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.

        • 4

          10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek. Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

          MEB BURSLULUK (İOKBS) SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

          MEB Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar MEB üzerinden yer alan linke tıklayarak Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

          MEB.GOV.TR BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

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