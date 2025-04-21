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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? MEB 2025 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk sınavı yapılıyor. MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda bursluluk sınavından en az 7 gün önce giriş belgesinin erişime açılacağı biliniyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Bursluluk sınavı bu sene Nisan ayında gerçekleşecek. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:39
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        • 1

          Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulanıyor. Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek. Sınavdan önce öğrencilerin giriş belgelerini alması gerekiyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır?

        • 2

          BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI

          27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

          Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.

          BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif hale gelecektir.)

          BURSLULUK SINAVI TARİHİ VE SORU DAĞILIMI

          Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

          saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

          BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bursluluk sınav yerleri, sınavdan 1 hafta önce meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

          Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

          Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

          Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

        • 3

          GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

          Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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