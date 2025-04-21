BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI

27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif hale gelecektir.)

BURSLULUK SINAVI TARİHİ VE SORU DAĞILIMI

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav yerleri, sınavdan 1 hafta önce meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.