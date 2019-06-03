Bursluluk sınavı cevap anahtarı ne zaman açıklanır sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de her yıl sadece bir kere düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı dün gerçekleşti. Sınavın ardından cevap anahtarı yayınlanması bekleniyor. Peki, MEB iokbs bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarını bugün açıklar mı? İşte detayalr...

BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

5,6,7. sınıfların Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,

8. sınıf ve hazırlık sınıflarının Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi),

9,10,11. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji),Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) alanlarından sorularla karşılaştığı bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları, en geç 10 Haziran tarihinde erişime açılacak.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK 2019

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması halinde 01 Ekim tarihinde hesaplara tahsis edilecek.

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.

BURSLULUK SINAVI KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

İOKBS Bursluluk Sınavı 2019'a katılan öğrenciler sınav hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...

Bursluluk sınavı 6. Sınıf matematik soruları ile kpss matematik soruları aynı.

Bursluluk sınavı vardı. Çok iyi geçti. Umarım iyi bir sonuç alırım.

Bursluluk sınavım çok güzel geçti