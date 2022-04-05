Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan'da başlayacak

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MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

100 SORU SORULACAK VE SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA OLACAK

Sınava, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'ndaki koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek.

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

İOKBS ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmayacak. Sınavda, tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na, "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.