İOKBS başvuru ekranı 2025 yılı için erişime açıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında olan öğrenciler için düzenlenen sınav, bu yıl 27 Nisan Pazar günü uygulanacak. İOKBS başvuru kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Böylece Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar belli oldu. Peki, MEB kılavuzu ile 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?