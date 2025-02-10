MEB Bursluluk Sınavı başvuruları başladı! İOKBS kılavuzu ile 2025 Bursluluk Sınavı başvuru ekranı ve şartları
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine uygulanan İOKBS başvuru ekranı 2025 yılı için erişime açıldı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı, bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, MEB kılavuzu ile Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 İOKBS başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler...
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İOKBS başvuru ekranı 2025 yılı için erişime açıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında olan öğrenciler için düzenlenen sınav, bu yıl 27 Nisan Pazar günü uygulanacak. İOKBS başvuru kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Böylece Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar belli oldu. Peki, MEB kılavuzu ile 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
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İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2025
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Kılavuza göre Bursluluk Sınavı başvuruları, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.
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İOKBS BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU YAYIMLANDI
5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru ve uygulama kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.
Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.
Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmeli. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.
İOKBS BAŞVURU EKRANI (E-OKUL) İÇİN TIKLAYINIZ
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KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinde, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.
Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.
Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği ve resmi internet sitesinden yayımladığı "öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri ve açıklamaları" ile "konu, kazanım ve açıklamaları" kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak.
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İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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