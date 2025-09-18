Bursluluk parası yattı mı? Eylül ayı 2025 İOKBS burs parası ne kadar, kaç TL?

EYLÜL BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.

Eğer eylül ödemesi henüz hesaplara geçmediyse, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.

Bazı illerde ödemelerin daha erken başladığına dair öğrenci geri bildirimleri bulunsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ödemeler, Vakıfbank ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılırken, öğrenciler kimlik belgeleriyle burslarını PTT şubelerinden veya banka hesaplarından çekebiliyor.