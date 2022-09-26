Bursluluk parası nasıl alınır, nereye ve ne zaman yatacak? 2022-2023 MEB İOKBS bursu ne kadar, kaç TL?

Bursluluk parası nasıl alınır ve ne zaman yatacak? MEB İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursluluk parasının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 4 Eylül'de gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler "Bursluluk parası nasıl alınacak ve yaz tatilinde veriliyor mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2022 bursluluk parası miktarı ve konuya ilişkin diğer bilgiler...

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