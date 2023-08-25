Bursaspor’dan İçişleri Bakanlığı’na başvuru

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Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Başkanımız Sayın Recep Günay ve Avukatımız Timur Şahin ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, kulübün önceki yönetimlerinin yapmış olduğu işlemlerle ilgili tüm evrakları sunarak müfettiş atanması, Kulübün Bakanlık tarafından geniş çapta denetlenmesi ve ilgililer halkında hukuki ve cezai sürecin başlatılması talebinde bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”