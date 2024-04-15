Bursaspor teknik direktör Ümit Şengül ile yolları ayırdı
TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor'da teknik direktör Ümit Şengül ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Şengül'den boşalan teknik direktörlük görevine ise Metin Serbest'i getirme kararı aldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-beyazlılar, yeni göreve Metin Serbest’i getirme kararı aldı.
Serbest’in yardımcılıklarını Nurgut Ak, Tamer Coşkun ve Batu Kağan İleri yapacak.