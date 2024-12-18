Bursaspor'dan Batalla açıklaması!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kuruluyla süreci değerlendireceklerini söyledi.

Batalla'nın ayrılığı ve yeşil-beyazlı takımın performansını AA muhabirine değerlendiren Çelik, hem topladıkları puanlar hem de mental olarak güçlü bir ilk devre geçirdiklerini anlattı.

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Şampiyonluk için ortaya konulan direnci korumaları gerektiğini belirten Çelik, "Bakış açısını da korumak lazım. Yani aynı ciddiyetle devam etmek lazım. Ciddi, önemli bir farka sahibiz. Aynı ciddiyetle gittiğimiz zaman hedefimize ulaşacağız." dedi.

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BATALLA'NIN AYRILIŞ SÜRECİ Çelik, Arjantinli teknik adam Batalla ile yolların ayrılmasının spor kamuoyunda gündem olduğunu ifade etti. Bu süreçte yaşananlara değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarı, yönetiminden taraftarına, teknik heyetten futbolcuların özverisine bir sinerjiyle olur. Yani tek unsurla başarı gelmez. Başarı onun, bunun, şunun diye bir şey yok. Başarı hepimizin, ortak sinerjinin. Bu noktada başkan olarak her yönetim kurulu toplantısında başlarken, 'Varsa eleştirilecek bir noktam, buyurun konuşun' diyorum. Eleştiriden kaçmıyorum. Herkesin de açık olması gerektiği kanaatini taşıyan bir insanım. Biz teknik heyette de aynı şekilde ilk yarı bitene kadar özellikle gördüğümüz eksiklerle alakalı yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da kendisiyle görüşen arkadaşlarımıza söyledik. Kendisine, şu şu noktalarla alakalı (teknik heyete) destek anlamında vesaire bir takviye anlamında 'Düşünür müsün?' dedik. Böyle bir yaklaşıma şiddetle karşı çıktı. Bununla alakalı en ufak bir şey olduğunda sert reaksiyon gösterdi yani açıkçası orada biz de bu kadar bir tepki beklemiyorduk. Herhangi bir isim dayatması, yani işte şunu katalım bunu katalım değil yine bir havuz dahilinde işte 'o olur mu bu olur mu' noktasında istişareyle gidecekti ama maalesef istemediğimiz, öngörmediğimiz bir şey oldu. Masadan kalkınca bizim için de şu an böyle bir durum ortaya çıktı." REKLAM

"6 AYDIR İŞİMİZDEN VE AİLEMİZDEN CİDDİ FEDAKARLIKLAR YAPTIK" Enes Çelik, göreve getirecekleri teknik adamla ilgili sürecin devam ettiğini, şu ana kadar hiçbir teknik adamla görüşmediklerini dile getirdi. Teknik direktör adaylarıyla görüşeceklerini aktaran Çelik, "Transfer sürecini de şekillendireceğiz. Gelecek hoca kendi bakışına göre sunum yapacak. Zaten bir transfer yapmıştık. Bundan sonrası için de yeni hocayla karar vereceğiz. Süreç yeni hocayla beraber işleyecek." ifadelerini kullanıldı. Görevde oldukları 6 aylık sürecin zorlu geçtiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "1,7 milyar liraya yakın borç vardı. Hangi hocaya söylesek, Pablo dahil buna herkes 'Transfer tahtası açılıyor mu?' diye soruyordu. 'Açıksa gelelim' diyorlardı. Yönetim kurulu olarak geldiğimizde ne transfer tahtası açıktı ne para vardı ne bir şey vardı. Bütün imkansızlıklara rağmen bu görevin, yükün altına girdik. Şartsız, koşulsuz girdik. Bu süreçte ciddi bir mücadele verdik. Buraya kadar gelmesi bizim için de hiç beklemediğimiz bir gelişme oldu. Olayın böyle sonuçlanması bizim için de bir gönül kırıklığı oldu. Neticede 6 aydır işimizden ve ailemizden ciddi fedakarlıklar yaptık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar olarak buradan bir makam sahibi olalım, siyasete şuraya buraya gidelim diye bir amacımız yok. Büyük Bursaspor'la ilgili bir sistem hayalimiz vardı. Gerçekten çok güzel kafamızda planlar vardı ama bu istişareye kapalı olma mantığıyla gitmez, bu şekilde olmaz. Geldiğimiz noktada bizim için de dünden beri sıkıntılı bir süreç yaşandı. Arkadaşlarla bir araya gelip biz de bir değerlendirme yapacağız. Ben Bursaspor'a yaptığımız şu ana kadarki şeyler için hakkımı helal ediyorum."