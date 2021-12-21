Bursaspor'da Yücel İldiz sesleri

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Kolgu, “Bundan sonraki ilk buluşmada bir teknik direktörümüz olacak. Bursaspor takımı Menemenspor maçına yeni teknik direktörü ile çıkacaktır. Sabah yaptığımız toplantı sonrası bu kararı verdik” dedi.
Bandırmaspor maçına saha kenarında çıkması ile ilgili de konuşan Deniz Kolgu, “Bursaspor’la anlaşmam Sportif Direktör olaraktır. Teknik Direktörlük gibi bir durumum yok. Oyuncu arkadaşlarımın dışarıya reaksiyon vermemesi adına bunu yaptım. Beni teknik direktörlük beklentim yok. Oyuncularımla bire bir yaptığım sohbette de, ‘Bugün sizden yardım istiyoruz. Bir gün siz bize, bir gün de biz size yardımcı olalım’ dedim. Farklı mağlubiyetten dolayı oyuncuların reaksiyon kaybı var. Sadece bir oyunluktu. Ben gelecekle planlama yapmak için buradayım. Benim bir günüm diplomamım iki yılı. Bu konunun kapanmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
"YÜCEL İLDİZ İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"
Deniz Kolgu, Yücel İldiz’le ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:
“Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. 4 takımı Süper Lig’e çıkardı. Kendisiyle prensip anlaşmasına da varıldı. Beni kırmayıp maça da geldi. Marketingi çok yüksek teknik adamlar. Anlaştığın gibi kulübe sokamazsınız. Bursaspor’un aradaki teknik adam modeli çok önemli. Bizlerin talebi oluyor. Başta da Yücel İldiz Bizim talebimiz olduğu gibi onların da talebi oluyor. Profesyonel bir dünya. Yücel Hoca ile önemli bir mesai geçiriyorum. Transfer de konuşuluyor. 8 yabancımız var. Yeterlilikleri tartışılıyor. Ama bir gerçek de var Bursaspor, Türkiye’nin 5. büyüğü. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Biz kamuoyunu tatmin edecek, teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir isimle anlaşmak istiyoruz. Bu parayı da ben vermiyorum. Her iki tarafı da buluşturup anlaştırmamız gerekiyor. Bursaspor takımı, Menemenspor maçına teknik adamı ile çıkacak.”
"MUSTAFA ER'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"
Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, Emirhan Aydoğan’la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kolgu, “Emirhan Aydoğan’la alakalı şöyle bir durum var; Cuma günü göreve başladım. Daha önce yaşanmış bazı kopuk diyaloglar var. Ben bunları düzeltmek için buradayım. Menemenspor maçından sonra kulüp tarafından kamuoyuna duyuru olarak söyleyeceğiz. Emirhan Aydoğan Menemen maçının kadrosunda olmayacak” dedi.
Deniz Kolgu ayrıca Mustafa Er’le ilgili söylemleri ile ilgili şunları söyledi:
“Mustafa Er’le karşı karşıya gelecek birisi değilim. Ben o gün telefonda da konuştum. ‘Abi dinlenmek konusu olmadı, başka kulüpler de çalışmayacağımı sandı’ dedi. Ben de düzeltme yaparız dedim. Öğleden sonra Mustafa’yı da aramamak benim hatamdı. Mustafa Er’le Bursaspor teknik direktörlüğü ile ilgili görüşme yaptım.”
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