Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçlarının heyecanı başladı! Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşmaların rövanşı ise 26 Temmuz Pazar günü Adana yapılacak.

BURSASPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0

(İlk yarı sona erdi...)

SAAT: 21.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

BURSASPOR: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Özer, Traore, Seleznyov

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, Mehmet Akyüz

TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Dumlupınar

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Akhisarspor ve Bursaspor'un yanı sıra 1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1995'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Bursaspor 1966-1967 ve 2005-2006'da olmak üzere 2, 2011-2012'de Akhisarspor ve 1982-1983'te Fatih Karagümrük birer kez Süper Lig'e çıktı.

Bu 4 ekipten sadece Adana Demirspor daha önce play-off oynadı. 1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında 5 kez play-off'ta mücadele eden Adana ekibi, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı

PLAY-OFF'TA ÜÇÜNCÜ ŞANSSIZLIĞI

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep),Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı),Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.