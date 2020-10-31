Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hasan Hüseyin Tetik, Ali Tuna

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Ünver, Kerem Kök (Dk. 34 Onur Atasayar),Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Kerem Şen (Dk. 46 Batuhan Kör),Burak Kapacak (Dk. 60 Çağatay Yılmaz),Ali Akman, Tuğbey Akgün (Dk. 29 Recep Aydın)

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerem Alıcı, Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Dk. 84 Muhammet Arslantaş),Oğuzhan Berber (Dk. 84 Belibi),Abdullayev, Alican Özfesli (Dk. 57 Mihajlovic),Ali Keten (Dk. 57 Burak Asan),Mertan Caner Öztürk (Dk. 37 Hamza Gür)

Goller: Dk. 21 Ali Akman, Dk 38 Burak Kapacak, Dk. 51 Ali Akman, Dk. 86 Batuhan Kör ( Bursaspor),Dk. 8 Muhammed Bayır, 72 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor),

Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış (Bursaspor),Dk 69 Burak Asan, Dk. 79 Melih Okutan, Dk. 82 Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)