Bursaspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u Burak Kapacak ve Cüneyt Köz'ün golleriyle 2-1 mağlup etti ve son 4 maçında 9 puan aldı. Eskişehirspor'u ntek golünü ise 90. dakikada Tolga Yakut kaydetti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz (Dk. 83 Aykut Akgün),Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör (Dk. 69 Çağatay Yılmaz),Özer Hurmacı (Dk. 59 Ozan İsmail Koç),Burak Kapacak (Dk. 83 Kerem Şen),Ali Akman (Dk. 83 Recep Aydın)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Furgan Polat (Dk. 84 Tolga Yakut),Mehmet Özcan, Alimi, Berkay Tanır (Dk. 84 Bedirhan Akçay),Sholoja, Bedirhan Altunbaş (Dk. 71 Onur Arı)

Goller: Dk. 16 Burak Kapacak, Dk. 61 Cüneyt Köz (Bursaspor),Dk. 90 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarıkartlar: Dk. 74 Ali Akman, Dk. 86 Kerem Şen (Bursaspor),Dk. 32 Furkan Balaban, Dk. 63 Bedirhan Altunbaş, Dk. 80 Furgan Polat, Dk. 90+6 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)