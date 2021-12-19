Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Alaskarov (Dk. 46 Ofosu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 61 Tuğbey Akgün), Taha Altıkardeş, Capan (Dk. 57 Mert Yılmaz), Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 77 Jorquera), Bruno (Dk. 61 Batuhan Kör), İsmail Yüksek, Acolatse

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 85 Akabueze), Keny, Okan Alkan, Doğan Can Davas (Dk. 67 Landel), Caner Cavlun, Pucko (Dk. 72 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 72 Levent Ayçiçek)

Gol: Dk. 71 Pucko (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kerim Avcı, Dk. 68 Burak Süleyman, Dk. 90+4 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 79 İsmail Yüksek (Bursaspor)