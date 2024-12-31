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        Bursalı "üreten kadınlar" BEBKA desteğiyle kafe açtı

        Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen kadınlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle açtıkları kafede aile bütçelerine katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:20
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        Bursalı "üreten kadınlar" kafe açtı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde yaptıkları el emeği ürünleri kazanca dönüştürmek için kooperatifleşen kadınlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle kafe açtı.

        İznik'te geçmişte belediyede kent konseyi başkanlığı, genel sekreterlik gibi görevlerde bulunan Havva Çandar, 2014'te ev kadınlarını iş hayatıyla tanıştırmak için yaptıkları el emeği ürünleri değerlendirebilecekleri bir dernek kurdu.

        Daha sonra 2018'de kooperatifleşerek İznik Üreten Kadın Girişimci İşletme Kooperatifi adıyla yola devam eden kadınlar, BEBKA desteğiyle Bursa Hüdavendigar Kent Parkı içinde açtıkları işletmelerinde de hem el emeği ürünlerini satıyor hem de kafe hizmeti veriyor.

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        Coğrafi işaretli Bursa şeftalisinin kurabiyesi, tarhana, salça, erişte, reçel, marmelat gibi gıda ürünlerinin yanı sıra pek çok el işi hediyelik eşya, mumluk, süs malzemesi gibi kadınların elinden çıkan 46 farklı ürün tüketiciyle burada buluşuyor.

        İznik Üreten Kadın Girişimci İşletme Kooperatifi'nin kurucusu ve başkanı Havva Çandar, Bursa ve İznik'te şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kadının hayatına dokunduklarını söyledi. Çandar, derneği ilk kurdukları zaman 150 kişi olduklarını, kooperatifleşmenin ardından sayısı da artan kadınların artık birer iş insanına dönüştüğünü ifade etti.

        Kadınların iş yaşamında olması amacıyla yola çıktıklarının altını çizen Çandar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş hayatında zaten kadınlarımız var ama iş dünyasında olmayan dışarda olan binlerce eli maharetli kadın var. Maddi olarak 2024'te BEBKA ile bir proje yaptık. Biz onların desteğiyle ve tabii ki ortağım ve eşimin desteğiyle bu gördüğünüz koskoca kafeyi kadınlarımızla kurduk, yürütmeye de gayret ediyoruz. Şu anda en büyük desteği bize veren İl Ticaret Müdürümüz İsmail Aslanlar'dır."

        Çandar, ürünleri İznik'teki atölyede imal ettiklerini, daha sonra kafede satışa sunduklarını aktardı. Kafede çok çeşitli yöresel tatları ve Bursa'daki diğer kadın kooperatiflerinin ürünlerini de satışa sunduklarını belirten Çandar, "Bursa kozmopolit, göçmen ağırlıklı bir ilimiz. O yüzden hepsinin yöresel tatlarını buluşturuyoruz. Kafede sadece benim ürünüm yok. Burada 10 kooperatif ürününü de alıyorum" diye konuştu.

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