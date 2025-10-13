Habertürk
        Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 10-16 Ekim BUSKİ planlı su kesintisi programı

        Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 10-16 Ekim BUSKİ planlı su kesintisi programı

        BUSKİ Bursa'da planlı su kesintisi programını duyurdu. Baraj doluluk oranının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su kesintisi süresi uzatılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre kesintiler 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

        13.10.2025 - 09:13
        • 1

          Bursa su kesintisi programı belli oldu. Kendi mahallelerinde su akmayan vatandaşlar Bursa’da suların ne zaman geleceğini sorguluyor. BUSKİ, 10-16 Ekim arasında da Bursa'da su kesintileri yapılacağını açıkladı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte Bursa su kesinti programı

        • 2

          BURSA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          BUSKİ, 10-16 Ekim Bursa su kesintisi listesini açıkladı. Buna göre, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde 12 saati günlük geçmeyecek şekilde su kesintileri yapılacak.

        • 3

          DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYGULANACAK

          BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

        • 4

          Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

        Yazı Boyutu
