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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da 6’sı yavru 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu

        Bursa’da 6’sı yavru 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvansever biri tarafından, 7 kedi parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:38
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        Vahşet! 7 kedi öldürülmüş halde bulundu
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvansever Filiz Akın Karabulut (44) tarafından, boş bir araziye kurulan kedi evlerinde beslenen 6’sı yavru 7 kedi, parçalanarak öldürülmüş halde bulundu. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması için cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çeken Karabulut, “Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup, yatar hapis cezası alması. Çünkü başka türlü bu olayların önüne geçilebileceğini sanmıyoruz” dedi.

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        Olay Baykoca Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide meydana geldi. Hayvanseverler tarafından yapılarak, araziye yerleştirilen kulübelerdeki kedileri beslemek için bölgeye gelen Filiz Akın Karabulut, 6’sı yavru 7 kedinin, araziye atılmış haldeki parçalanmış cesetlerini buldu. Karabulut durumu polise ve İnegöl Belediyesi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, soruşturma başlatıldı. Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Karabulut, “Maalesef yine bugün bir insanlık suçuyla buradayız. Ne yazık ki yine aile içinde çocukların vahşice yetiştirildiği bir toplum içindeyiz. Artık öyle diyorum. Çünkü bu tamamen sevgisiz yetişen ve acımasızca yetişen çocukların sonucudur. Bu alan bizim Pisi Bahçe alanımız. Burada gördüğünüz kulübelerde, kedilerimizin düzenli bakımının üstlenildiği yerler. Sokakta istenmeyen kediler olduğu zaman alıyoruz. Bugün yine korkunç bir olayla karşı karşıya kaldık. 7 tane kedimiz katledildi. Kesilerek, parçalanarak öldürüldü. Daha kötü görüntüler var. Onları paylaşmak istemiyoruz. Ama dediğim gibi, tamamen aile içinde sevgisizlik ve şiddetle yetişen insanların yaptığı durum ve sonuç” diye konuştu.

        "SUÇLULAR BULUNUP HAPİS CEZASI ALMALI"

        Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin son bulması ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için, cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Karabulut, “Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Her geçen gün daha da vahşice olaylarla karşılaşıyoruz. Umarım adalet en kısa zamanda yerini bulur. En büyük isteğimiz bir an önce suçluların bulunup, yatar hapis cezası alması. Çünkü başka türlü bu olayların önüne geçebileceğimizi sanmıyoruz” dedi.

        "AİLELERİN ÇOCUKLARINA HAYVANLARLA İÇ İÇE YAŞAMAYI ÖĞRETMESİ LAZIM"

        Çocukların, ebeveynleri tarafından hayvan sevgisi ile yetiştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Filiz Akın Karabulut, “Şu vahşi görüntüler ne yazık ki yeni nesillere çok kötü örnek oluyor. Umarım aileler biraz daha bilinçlenerek, hayvanlarla iç içe yaşamayı çocuklarına öğretirler. Hayvanlarla nasıl yaşanır, neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yaparlar. Her gördüğümüz çocuğa ve yetişkine anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten insanlığa emanet edilmiş canlılar. İnsan olarak, adalet olarak sahip çıkmak zorundayız. Bu tür olaylar daha çok karşımıza çıkıyor. İnsanlık nereye gidiyor diye sorguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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