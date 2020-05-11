"ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ŞU ANDA GÖLYAZI BOŞ"

Önceki yıllarla kıyaslandığında şu anda Gölyazı'nın bomboş olduğunu dile getiren Yılmaz, "Önceki yıllara göre Gölyazı'nın şu an tıka basa dolu olması gerekiyor ama maalesef virüs dolayısıyla boş. Ana yoldan Gölyazı'ya giriş 5 kilometre. Burada bazı hafta sonları 5 kilometre araç kuyruğu oluyordu ama şu an sadece mahalle sakinleri var, misafir yoğunluğumuz yok" ifadelerini kullandı.