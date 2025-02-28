Bursa'da olay, geçen yıl 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba (32), iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın (30) evinin olduğu sokağa giderek dışarı çıkmasını bekledi.

PARASINI İŞLETİP KÂR VERİYORMUŞ

Evren Akbaba’nın emniyetteki ifadesinde, “Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. O paramı işletip bana para veriyordu. Mesela 50 bin TL para veriyordum. Bir ay sonra paranın karşılığında 15 bin lira kâr marjı ödüyordu. Kendisi 3 aydır hakkım olan kâr paramı vermedi. Bunun üzerine Caner'den, 475 bin TL anaparamı istedim. Beni oyalayıp daha sonra da ‘Senin bende paran olduğuna kim inanır? Benim her şeyim zaten var. Bana, para verdiğini söyleyecek şahidin dahi yok’ dedi. Olay günü, Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı. Ben de silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım” dedi. Emniyetteki sorgusunda olayda kullandığı tabancayı 3 gün önce çöpte bulduğunu söyleyen şüpheli çıkartıldığı adliyede tutuklandı.

8 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ayda, 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, dün hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Yaşa, kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.