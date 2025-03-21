Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
Bursa'da, otizmli olan yüzde 100 engelli 11 yaşındaki B.A.Ş., gittiği özel eğitim ve uygulama okulundan evine dönünce ailesi tarafından yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplam 54 morluk tespit edildi. Darp raporu alan aile, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni S.A.'yı, açığa alıp, sözleşmesini feshetti
Bursa'da, İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi. Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı.
HER YERİNDE MORLUK VE ŞİŞ VARDI
DHA'daki habere göre çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce, hastaneye gidip darp raporu aldı. Aile, çocuklarını, öğretmeni S.A.'nın dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
"BEN DÖVMEDİM BUNLAR SORUNLU ÇOCUKLAR"
Şikayetle, okul yönetiminin bilgi verdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmeni S.A. hakkında idari soruşturma başlattı. Öğrencisinin darp sonucu değil, düşme sonucu yaralandığını öne sürerek, “Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı" diyen S.A. açığa alınırken, sözleşmesi de feshedildi.
OKULDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri darp iddiasının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Darp iddiasını araştırıyoruz. Dayak iddiasını kabul etmeyen öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor.
SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİSözleşmesi iptal edilen öğretmen S.A.
Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp, iş sözleşmesini iptal ettik” dedi.
Sınıf öğretmeni S.A.'nın ise kendisini arayan B.A.Ş. isimli otizmli öğrencinin ailesine, çocuklarını dövmediğini belirtip, kendi isteğiyle okuldan ayrıldığını söylediği öğrenildi.
"54 MORLUK TESPİT ETTİK"
Çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde toplam 54 morluk tespit ettiklerini belirten Nizamettin Ş. ise öğretmenin yalan söylediğini öne sürerek, “Bunlar ancak darp sonucu olmuş olabilir. Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu.
"BEL KISMINDA EL İZLERİ VARDI"
Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor. Bu olaydan dolayı kendisine psikolojik destek uygulanmasını istiyor ve bekliyorum. Benim çocuğum konuşamıyor. Günlerdir canı yandığı için ağlıyor. Öğretmeninden şikayetçiyim” diye konuştu.