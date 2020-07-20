Bursa'dan Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kurşunçavuş köyüne gelen vatandaşların virüslü çıkması ile karantina kararı alındı.

Posof'un Kurşunçavuş köyünde Bursa'dan gelen köylüler, ziyaret ettiği komşularına koronavirüs (Kovid-19) bulaştırdı. 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, 16 haneli köy karantina altına alındı.

Kurşunçavuş köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.