Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Rıdvan Demircan (70) evinde ölü bulundu. Komşuları tarafından camın açık olduğu fark edilince ve ses gelmeyince açık camdan bakan komşuları, odada yerde hareketsiz yatan Rıdvan Demircan'ı gördü.

112'ye haber vermeleri sonucu eve gelen polis ve sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlendi. Rıdvan Demircan'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.