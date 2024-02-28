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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da rehabilitasyonu soyan bir hırsız yakalanacağını anlayınca ağaca tırmandı - haberler

        Hırsızlık şüphelisi yakalanacağını anlayınca ağaca tırmandı

        Bursa'da bir rehabilitasyon merkezini soyan 3 hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri ise yakalanacağını anladığı anda kaçmak için bir ağaca tırmandı. Akılalmaz anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:25
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        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
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        Bursa'da 2 ayrı iş yerinden çelik kasa ile laptop ve cep telefonu çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerden Emre T. (20) yakalanacağını anlayınca polisten kaçmak için ağaca tırmandı, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, 20 Şubat'ta Yıldırım ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile bir sağlık ocağında meydana geldi.

        REHABİLİTASYON MERKEZİNİ SOYDULAR

        Rehabilitasyon merkezinden içerisinde 7 bin TL olan çelik kasa, sağlık ocağından da hemşire ve doktora ait 2 laptop ve 1 telefonun çalındığı ihbarı sonrası Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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        Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 24 suç kaydı ve 3 suçtan aranması bulunan Emre T., 4 suç kaydı olan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) oldukları tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Adresleri belirlenen şüphelilerden Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta yürürken yakalanırken, karşısında polisleri gören Emre T. bir ağaca tırmanarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Emre T. ağaçtan inip, bir kez daha kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, çalıp tarlaya sakladıkları çelik kasa ile evlerinde sakladıkları 2 laptop ve cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Öte yandan hırsızlık anları ile şüphelilerden Emre T.'nin polisten kaçmak için ağaca tırmandığı anlar, kameraya yansıdı.

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        #haberler
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