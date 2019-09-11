Bursa’nın Gemlik ilçesinde 48 yaşındaki Tülin Beygirci, evinde 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayet, Beygirci'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının merak etmesiyle ortaya çıktı

Vahşet, Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dul olduğu öğrenilen Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları merak ederek telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen Beygirci’nin evini kontrol etmesi için iş yerinden servis şoförü görevlendirildi. Kadının evine gelen servis şoförü, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca, durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren Asayiş Büro ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Maktulenin sırt ve birçok bölgesinde 50’nin üzerinde bıçak yarasına rastlandığı öğrenildi. Korkunç bir şekilde hayatını kaybeden Tülin Beygirci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beygirci'nin evde bulunan kuşu adlî emanete alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.