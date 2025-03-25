Bursa'da sobadan zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devecikonak Karakolu'nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Mustafakemalpaşa'nın Devecikonak Karakolu'nda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti. Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
DHA'nın haberine göre; yapılan ilk incelemede, Bayraktutar'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Melih Bayraktutar'ın cenazesi, 25 Mart Salı (bugün) ikindi namazına müteakip Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.