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        Haberler Gündem Hava Durumu Bursa'da şiddetli lodos: Motosikletlilere siper oldular | Son dakika haberleri

        Bursa'da şiddetli lodos: Motosikletlilere siper oldular

        Bursa'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken otobüs durağı ise yerinden söküldü. Otomobillerin cadde üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere siper olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 06:51 Güncelleme: 23.11.2024 - 07:05
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        Bursa'da şiddetli lodos: Motosikletlilere siper oldular
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        Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

        DHA'nın haberine göre; yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde, Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

        OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

        Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs durağı, şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülürken camı patladı.

        Sağlık Parkı'nda bulunan birçok ağaç, şiddet lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri ise devrildi.

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        CAM BALKON KIRILDI

        Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairenin dış balkon camı şiddetli lodos nedeniyle kırılarak yola savruldu.

        MOTOSİKLETLİLERE SİPER OLDULAR; O ANLAR KAMERADA

        Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle, Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu.

        Rüzgarı engellemek için araçlarıyla motosikletlilerin sağından ve solundan yavaş bir şekilde ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camları ise şiddetli lodos nedeniyle patladı.

        VALİLİK'TEN UYARI

        Kent genelinde yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Bursa
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