DHA

Bursa'da Serkan K. (43),platonik aşk beslediği H.S.'nin (37) sevgilisi olduğu öne sürülen Abdullah A.'ya (46) silahla vurdu.

Olay, gece geç saatlerde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Serkan K., platonik aşk beslediği H.S.'nin sevgilisi olduğunu öğrendiği Abdullah A. ile Bursa-Ankara Çevre Yolu'nda buluştu. Serkan K., H.S.'ye aşık olduğunu belirterek, Abdullah A.'nın ayrılmasını istedi. Abdullah A. ayrılamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.'ya 4 el ateş açtı.

KADIN BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Yere yığılan Abdullah A., iki bacağına isabet eden 3 mermi nedeniyle acı içerisinde kıvranırken, Serkan K. ise cep telefonu ile sağlık ekiplerini haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Abdullah A., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisinin tabancayla yaralandığı haberini alınca hemen olay yerine gelip, gözyaşı döken gelen H.S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. H.S., daha sonra muhabire saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.