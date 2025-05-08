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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

        Bursa'da karşı yönden gelen ciple çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen cip sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 05:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 06:24
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        Bursa'da can pazarı! 3 ölü, 1 yaralı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü çalıların arasında saklanırken bulundu.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ferhat Hoş (33) yönetimindeki otomobil, karşı istikametten gelen Y.S. (47) idaresindeki cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

        OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanında bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş 'un (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        KAÇAN ALKOLLÜ CİP SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

        Cip sürücüsü Y.S, kaza yerinde bulunamayınca ekipler tarafından çevrede arama başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda Y.S. kaza yerine yakın bir bölgede, çalıların arasında saklanırken bulundu.

        140 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Hafif yaralı olduğu belirlenen Y.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde ise Y.S.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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