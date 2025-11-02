Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 00:31 Güncelleme: 02.11.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

        Suriye uyruklu Muhammed T. (31) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki Suriye uyruklu Zekeriya E.(22) ve Zekeriya E.(19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan Zekeriya E.(22) ameliyata alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Habertürk Anasayfa