Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu Muhammed T. (31) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki Suriye uyruklu Zekeriya E.(22) ve Zekeriya E.(19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan Zekeriya E.(22) ameliyata alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA