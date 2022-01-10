Nefes kesen Eren operasyonu!

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri nefes kesen kovalamaca sonucu piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan da böyle yansıdı.

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı yönünde istihbari bilgisi üzerine KOM ekipleri harekete geçti. İnegöl’e giriş yapan kiralık 16 ADL 176 plakalı aracı takibe alan narkotik ekipleri, sürücüye dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, 5 kilometre kovalamaca sonucu aracın önünü keserek durdurdu. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Yalçın (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramada bagajında poşetler içerisinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken yaşananlar ise saniye saniye havadan görüntülendi.

Zanlı çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.