Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da kar; Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        Bursa'da kar; Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        Bursa'da lodos ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kent merkezinin yanı sıra rakımı yüksek olan ilçelerde de etkili olurken, Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 103 kilometreye kadar ulaşan lodos, bu sabah yerini sağanağa, öğle saatlerinde ise kar yağışına bıraktı.

        Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor. İnegöl- Domaniç karayolunun 25’inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa- Ankara karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkisinde sürücülere zor anlar yaşattı. Orhangazi, Gürsu ve dağ ilçelerinde de etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        REKLAM

        ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim’de düştüğü Uludağ’da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Oteller Bölgesi’nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 20 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi. Jandarmanın, araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ’da, kar yağışının pazar günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        BELEDİYE EKİPLERİ 585 ARAÇ VE 1155 PERSONEL İLE SAHADA

        Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Karayolları ekipleri Uludağ yolunda tuzlama çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezi ve 17 ilçede, 585 araç, iş makinesi ve 1155 personel ile çalışmalarını 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

        Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kentin yüksek kesimlerindeki İvazpaşa ve Mollafenari mahalleleri ile Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı, Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Osmangazi Belediyesi, iş makineleri, tuzlama ve kar küreme araçları ile 3 vardiya halinde 24 saat hizmet verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uludağ
        #bursa kar
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa