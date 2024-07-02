Bursa'da inşaat iskelesi devrildi! Sıva ustası son anda kurtuldu

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Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi.

Yapım aşaması devam eden inşaatın dış cephesine sıva yapmak için iskele kuruldu. Kurulan iskeleye çıkan Ramazan Akbaş, inşaatın 4'üncü katında sıva yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iskele bir anda devrildi.

İskelenin devrildiğini fark eden Akbaş, son anda hamle yaparak inşaatın içerisine atladı. Devrilen iskele ise inşaatın yakınından geçmekte olan yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Akbaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER, BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI İskelenin devrildiği yüksek gerilim hattının bulunduğu yere gelen elektrik idaresi ekipleri, bölgede planlı elektrik kesintisi yaptı. Devrilen iskelenin İtfaiye ekipleri tarafından indirilmesinden sonra bölgeye yeniden elektrik verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.