Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı
Ahmed M. (31) yönetimindeki otomobil, Ahmet Türker Çevre Yolu'nda Serhat A. (31) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle A.M'nin kullandığı araç, refüje çıkıp elektrik direğine vurarak durabildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Eren C. ve Ayşegül S. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.