Bursa'da heyelan, baraj yolunu ulaşıma kapattı

Osmangazi'de Demirtaş Barajı yolundan saat 22.00 sıralarında geçenler, heyelan olduğunu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre; yol ulaşıma kapanırken bölgeye gelen polisler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi ve güvenlik önlemi aldı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin sabah çalışma başlatacağı öğrenildi.