Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı.
Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı.
Savaş B.´nin yaralandığını görerek, sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) September 22, 2020
ŞOFÖR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin sosyal medya hesaplarından konuyla iligli açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İzzet Ç.´nin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yolcu Savaş B.´nin şoför İzzet Ç.´ye bıçakla saldırı teşebbüsü sonrasında çıkan arbedede yolcu Savaş B. bıçakla yaralanmış ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar otobüs şoförü İzzet Ç. kendini korumaya çalışmış olsa da şiddetin hiçbir türlüsü, hele ki bıçakla saldırı tarafımızdan asla kabul edilemez. Konu ile ilgili olarak bahsi geçen 17-D numaralı hattın şoförü İzzet Ç. ile ilgili olarak uzaklaştırma ve idari soruşturma BURULAŞ tarafından başlatılmıştır. Olayın görüntüleri ile beraber kamuoyunun bilgilerine sunarız."
— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) September 22, 2020
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!