DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı.

Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı.

Savaş B.´nin yaralandığını görerek, sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖR GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin sosyal medya hesaplarından konuyla iligli açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İzzet Ç.´nin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcu Savaş B.´nin şoför İzzet Ç.´ye bıçakla saldırı teşebbüsü sonrasında çıkan arbedede yolcu Savaş B. bıçakla yaralanmış ve istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar otobüs şoförü İzzet Ç. kendini korumaya çalışmış olsa da şiddetin hiçbir türlüsü, hele ki bıçakla saldırı tarafımızdan asla kabul edilemez. Konu ile ilgili olarak bahsi geçen 17-D numaralı hattın şoförü İzzet Ç. ile ilgili olarak uzaklaştırma ve idari soruşturma BURULAŞ tarafından başlatılmıştır. Olayın görüntüleri ile beraber kamuoyunun bilgilerine sunarız."