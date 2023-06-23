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Bursa'da halatı kopan seyyar asansör zemine çakıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa Gemlik'te taziye için gittikleri apartmanın dışına yapılan seyyar asansörü kullanan 4 kişi, halatının kopması sonucu üçüncü kattan zemine çakılarak yaralandı. Yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 23.06.2023 - 06:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da halatı kopan seyyar asansör zemine çakıldı: 2 ölü, 2 yaralı
Halatı kopan seyyar asansör zemine çakıldı: 2 ölü, 2 yaralı
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AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

AA'nın haberine göre; üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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