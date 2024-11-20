Bursa'da güvenlik görevlisinin, tartıştığı kişinin bacağını ısırdığı anlar kamerada
Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi, kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Arbede anları, cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; alışveriş için AVM'ye gelen bir kişiyle özel güvenlik görevlisi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken güvenlik görevlisi, vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.