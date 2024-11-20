Bursa'da güvenlik görevlisinin, tartıştığı kişinin bacağını ısırdığı anlar kamerada

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; alışveriş için AVM'ye gelen bir kişiyle özel güvenlik görevlisi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken güvenlik görevlisi, vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.