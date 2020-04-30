DHA

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Mezit Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin F.A. (43) ve B.A. (60) olduğu tespit edildi.

Gece saatlerinde ekipler, operasyon düzenledi. F.A.'nın Mezit Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 10 bin TL olan kesilen ağaçlara el koydu. F.A. ve B.A. gözaltına alındı.