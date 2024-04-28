Bursa'da gece kulübünde tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.