Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da gece kulübüne alınmayan kişiler ile mekanın güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaçan bir şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜFotoğraf: AA
AA'nın haberine göre; yaralılardan G.K'nin hastanede hayatını kaybettiği, M.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDIFotoğraf: AA
Kaçan şüpheli Ç.B. olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.
Tartışmanın Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O'nun gece kulübüne girmesinin çalışanlar tarafından engellenmesi sonucu çıktığı iddia edildi.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.