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Haberler Gündem Bursa'da feci kaza! SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da sabah ekmek dağıtımına çıkan Sametcan Osmanov İsmailov karşı şeritten gelen halk otobüsüyle çarpıştı. İsmailov hayatını kaybederken yakınları sinir krizi geçirdi

08.07.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da feci kaza! SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
Feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza 06.00 sıralarında Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yol üzerinde meydana geldi. Karalar mahallesine seyir halinde olan sürücü Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yönetimindeki 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami Dikilitaş (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un yakarışı yürek dağladı. Öte yandan ölen sürücünün, dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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