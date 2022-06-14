Evin duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

DHA

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 16 VG 206 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

E.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İbrahim Çelik'e ait evin duvarına çarptı. Binanın yan duvarı yıkılırken, otomobil ise demir yığınına dönüştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü A.E, olay yerinden kaçarken yanında bulunan Halil Turgut, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Turgut, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre; kazadan sonra kaçan sürücü A.E. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.