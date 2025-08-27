Bursa'da eşini bıçakla öldüren koca yakalandı
Bursa'da tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde, Sevgi Ş. ile eşi D.Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine D.Ş. eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: İHA
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sevgi Ş. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan D.Ş. ise daha sonra polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.