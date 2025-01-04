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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bursa'da ekmeğe zam - İş-Yaşam Haberleri

        Bursa'da ekmeğe zam

        Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:11
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        Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

        Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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