15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin ana noktalarında dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan vatandaşlar, Zabıta Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan üst aramasında 63 yaşındaki Ahmet Y.’nin üzerinden çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi. Üzerinde 20, 50, 100 liralık banknotlar halinde 16 bin 112 lira çıkan Ahmet Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ceza kesildi. Ayrıca Ahmet A.’nın yapılan üst aramasında 3 adet para çantası, 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi.
"BU PARALARI DİLENEREK KAZANMADIM"
Üzerinden çıkan 16 bin 112 TL’yi dilencilikten kazanmadığını belirten ve engelli maaşını olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Ahmet YY., "Ben garibanım dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni" diye konuştu.
"BIÇAK İLE MEYVE DOĞRUYORUM,
TORNAVİDA İLE BİSİKLET TAMİR EDİYORUM"
Yakalanan dilencinin üst aramasında 1 günlük hasılat olarak değerlendiren 16 bin 112 TL’nin yanın sıra 3 adet bıçak ve 3 adet tornavida ele geçirildi. Basın mensuplarının bıçak ve tornavidaları neden taşıyorsunuz demesi üzerine dilenci Ahmet Y., "Ben yalnız yaşıyorum kimse bana yemek vermiyor o yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum" dedi.
Zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömüren dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
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