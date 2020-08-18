Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Bekir D., tarlada çalıştıktan sonra kullandığı plakasız traktörü ile evine dönmek için yola çıktı.

Köydeki evinin önüne gelen Bekir D., traktörü park etmek isterken direksiyon kontrolünü yitirmesi devrilen aracın altında kaldı.

DHA'nın haberine göre; Bekir D. olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.