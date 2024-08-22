Bursa'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli mevkisinde Niyazi Evciman (45) yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarına devrildi.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Evciman, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Evciman'ın cansız bedeni, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.