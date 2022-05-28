Bursa'da dehşet dakikaları!

Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı. İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.´nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.
Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!