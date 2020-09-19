Bursa'da dehşet! Ablası öldürdü!

AA

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kırsal Cihatlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Ali Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı anne ve babasını evin bir odasına kilitledi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre bu sırada dışarıdan eve gelerek, kardeşinin anne ve babasını odaya kilitlediğini gören abla G.Y, Hasan Ali Y'ye evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan Ali Y., ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ABLA GÖZALTINA ALINDI

Abla G.Y. gözaltına alındı, anne ve baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.